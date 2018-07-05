محمد بن زايد ورئيس كازاخستان يشهدان افتتاح "مركز أستانا المالي"

الشارقة 24 – وام:

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ونور سلطان نزار باييف رئيس جمهورية كازاخستان الصديقة، افتتاح مركز أستانا المالي الدولي.

وكان رئيس كازاخستان في استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لدى وصوله مركز أستانا المالي الدولي، يرافقه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وأعرب الرئيس الكازاخستاني عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على حضوره افتتاح مركز أستانا المالي الدولي، مشيراً إلى أن تدشين هذا المركز جاء بعد دراسة التجارب الناجحة في الأسواق المالية لعدد من الدول من بينها دولة الإمارات العربية المتحدة.