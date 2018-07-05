حاكم عجمان يستقبل سفيرة المكسيك

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في مكتبه بالديوان، الخميس، فرانسيسكا اليزابيث ميندس ايسكوبار سفيرة الولايات المتحدة المكسيكية التي قدمت للسلام على سموه بمناسبة توليها مهام عملها لدى الدولة.

ورحب صاحب السمو حاكم عجمان بالسفيرة، متمنياً لها طيب الإقامة والتوفيق والنجاح في أداء مهام عملها بما يسهم في توطيد العلاقات بين البلدين، مشيداً بالعلاقات الطيبة التي تربط بين دولة الإمارات والمكسيك، مؤكداً سموه أن السفيرة ستجد من المسؤولين كل تعاون.

وبحث سموه مع السفيرة المكسيكية - خلال اللقاء - علاقات التعاون الثنائي القائمة بين البلدين وسبل تطويرها وتوطيدها لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين، إضافة إلى بحث فرص الاستثمار من خلال تنظيم زيارات متبادلة لرجال الأعمال والمستثمرين لإطلاعهم على مجالات الاستثمار في البلدين .

وأثنت سفيرة المكسيك على التعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات المختلفة، مشيدة بالتطور الحضاري الذي تشهده دولة الإمارات عامة وعجمان خاصة في الميادين كافة.