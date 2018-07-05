وفد الهلال الأحمر يزور مدينة الشيخ خليفة السكنية بالمكلا

الشارقة 24 – وام:





زار وفد من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي برئاسة ممثلها في حضرموت، يرافقه اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية، مدينة الشيخ خليفة السكنية، بمنطقة فوة بمدينة المكلا.

تفقد الوفد خلال الزيارة المدينة، وهي خاصة بمتضرري الأمطار والسيول التي شهدتها المكلا عام 2008 .

وأكد المسئولون اليمنيون في المحافظة سرعة إنجاز مشروع المياه والصرف الصحي، الذي اعتمدت الهيئة تمويله إلى جانب تقديم دراسة لتأهيل الطريق الرابط بين مدخل منطقة فوة و مدينة خليفة.

وشدد محافظ حضرموت على تجهيز المدينة ليتمكن المتضررون من السكن فيها في أقرب وقت ممكن، وعبر عن شكره للهلال الأحمر الاماراتي لتمويله إنجاز مشروع ربط المياه والصرف الصحي، في إطار الدعم المتواصل من دولة الإمارات العربية المتحدة لليمن في كل المجالات.