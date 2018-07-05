"الهلال الأحمر" يوقع اتفاقية إعادة تأهيل مركز بلفقيه الثقافي بالمكلا

الشارقة 24 –وام:

وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الأربعاء، اتفاقية تمويل تنفيذ مشروع صيانة وتأهيل مركز بلفقية الثقافي بمديرية المكلا في محافظة حضرموت اليمنية.

وقع الاتفاقية محمد عبيد الشامسي ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في حضرموت، بحضور نائبه سلطان النعيمي مع أحد المكاتب المتخصصة في هذا الصدد، وتتضمن إعادة تأهيل الواجهة الأمامية للمركز.

وأثنى اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية، خلال حضوره مراسم التوقيع، على الدعم السخي الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر لمحافظة حضرموت في مختلف المجالات الخدمية والإنسانية.

مؤكداً أن ذلك ليس غريباً على دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة.

ونوه بجهود الهلال الأحمر الإماراتي ودعمه المتواصل، حاملاً على عاتقه إعادة تأهيل البنية التحتية عبر مجموعة من المشاريع المتنوعة ومنها مشروع إعادة تأهيل مركز بلفقيه الثقافي الذي يعد معلماً ومركزاً ثقافياً لمدينة المكلا.