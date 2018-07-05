"الهلال الأحمر" يوزع مساعدات غذائية على أهالي الشريجة في لحج

الشارقة 24 – وام:

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الأربعاء، 500 سلة غذائية على الأسر غير القادرة في عدة قرى بمنطقة الشريجة التابعة لمديرية القبيطة في محافظة لحج اليمنية.

شمل الدعم المقدم من الهيئة ضمن جهودها في "عام زايد"، قرى الحجفة والوجرة والجبوب والأفارع والرهاو والقرى المجاورة التي يعاني أهلها شظف العيش بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها اليمن، وزاد من تفاقمها الحرب الحوثية الإيرانية المستمرة ضد الشعب اليمني منذ 4 سنوات.

وعبر المواطنون اليمنيون المستفيدون عن سعادتهم لهذه اللفتة الإنسانية من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تجاه قراهم التي لم تزرها من قبل أية منظمات إنسانية أو إغاثية أخرى.

وأشادوا بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها الإغاثي السخي، الذي أسهم في التخفيف من معاناة الفقراء وذوي الحاجة في هذه القرى اليمنية.