محمد بن زايد ورئيس كازاخستان يشهدان توقيع اتفاقيتين ومذكرة تفاهم بين البلدين

الشارقة 24 – وام:





شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ونور سلطان نزار باييف رئيس جمهورية كازاخستان الصديقة .. توقيع اتفاقيتين ومذكرة تفاهم بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كازاخستان تهدف إلى تعزيز الشراكات الثنائية والتعاون بينهما وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف القطاعات.

حضر توقيع الاتفاقيتين والمذكرة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وقد وقع الاتفاقية الأولى والمعنية بنقل الأشخاص المحكوم عليهم بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كازاخستان من جانب الإمارات معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل ومن الجانب الكازاخستاني قريطم كوزهمزاروف المدعي العام.

ووقع مذكرة التفاهم بين مركز صواب ووزارة الإعلام والاتصالات في جمهورية كازاخستان معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية من جانب الامارات ومعالي دايرين أباييف وزير الإعلام والاتصال من الجانب الكازاخستاني.

فيما وقع اتفاقية التعاون الثقافي بين البلدين من جانب الإمارات معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة ومن الجانب الكازاخستاني معالي اريستانبيك محمديولي وزير الثقافة والرياضة.

كما حضر مراسم توقيع الاتفاقيتين والمذكرة معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني وسعادة الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى كازاخستان.