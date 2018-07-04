مصر تطلق جائزة للتميز الحكومي بالشراكة مع الإمارات

الشارقة 24:

أطلق مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، يوم الأربعاء، "جائزة مصر للتميز الحكومي"، في نهاية اليوم الثاني والختامي لمؤتمر مصر للتميز الحكومي 2018، الذي عقد بالقاهرة، بدعم وشراكة إماراتية، بحضور وفد وزاري إماراتي برئاسة معالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير مجلس الوزراء والمستقبل.

وتهدف الجائزة، إلى الارتقاء بالأداء الحكومي على مختلف المستويات، وتحفيز الموظفين الحكوميين على التميز والإبداع والابتكار، وتشجيع المنافسة بين مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية، على تقديم خدمات حكومية نوعية تسرّع مسارات التنمية في مختلف القطاعات الاقتصادية والحيوية، وتلبي احتياجات وتطلعات المتعاملين وفق المعايير العالمية للجودة والتميّز الحكومي.

وتوجه معالي القرقاوي، بالشكر لكل من شارك في أعمال مؤتمر مصر للتميز الحكومي 2018، مؤكداً أن المؤتمر كان مناسبة طيبة للعمل كفريق واحد مع الأشقاء المصريين، وشدد معاليه على أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والإمارات، لتحديث الأداء الحكومي هي مجرد بداية فقط، وكشف عن خطة التعاون المشترك للعام المقبل.

من جهته، أكد مدبولي، أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والإمارات، في مجال التحديث الحكومي، وتطوير القدرات والتدريب.