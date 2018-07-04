وفد وزاري إماراتي يبحث مع السيسي تعزيز العلاقات

الشارقة 24:

التقى وفد وزاري إماراتي، برئاسة معالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، يوم الأربعاء، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في العاصمة القاهرة.

ويضم الوفد، معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة، ومعالي ناصر الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، بحضور سعادة المهندس جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصري، إن أعضاء الوفد الوزاري الإماراتي نقلوا للسيسي، تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، معربين عن اعتزاز الإمارات بالعلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تربط بين الدولتين والشعبين الشقيقتين.

وأشاد أعضاء الوفد الإماراتي، بجهود مصر لتعزيز الاستقرار والسلام في العالم العربي، مؤكدين حرص بلادهم على مواصلة تطوير وتعزيز آليات التعاون المشترك بين البلدين، في مختلف المجالات، وخاصة في مجال إصلاح وتطوير العمل الحكومي، ومشيدين بمشاركتهم في مؤتمر مصر للتميز الحكومي المنعقد بالقاهرة، في يومي 3 و4 يوليو الجاري.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن السيسي رحب بأعضاء الوفد الوزاري الإماراتي، معرباً عن مشاعر الود والأخوة التي تكنها مصر لدولة الإمارات الشقيقة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأشاد بالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، مؤكداً حرص مصر على مواصلة الارتقاء بأطر التعاون المشترك مع الإمارات في شتى المجالات.

وتطرق اللقاء، إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، ولاسيما تبادل الخبرات وقصص النجاح في مؤسسات العمل الحكومي، عبر التعاون الفعَّال لإيجاد حلول مبتكرة لتعزيز وتطوير العمل الحكومي.