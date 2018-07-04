حاكم رأس الخيمة يتقبل تعازي سيف بن زايد

الشارقة 24 – وام:

تقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، مساء الأربعاء، تعازي الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بوفاة المغفور له الشيخ حمد بن محمد القاسمي.

وأعرب سموه خلال زيارته مجلس العزاء في قصر خزام عن خالص تعازيه و صادق مواساته لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة وعموم القواسم الكرام، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد فقيد القواسم بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

كما تقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة التعازي من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي، ومعالي محمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي السابق، وكبار المسؤولين في الدولة ومديري الدوائر المحلية والاتحادية ورجال الأعمال والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمة.