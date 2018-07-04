"تنمية المجتمع" تساهم في تكوين ودعم استقرار 865 أسرة

الشارقة 24 – وام:

ساهمت وزارة تنمية المجتمع في تكوين ودعم استقرار 865 أسرة إماراتية عبر منح زواج بقيمة تزيد على 60 مليون درهم خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري، حيث تأتي هذه المنح تنفيذاً لاستراتيجية حكومة دولة الإمارات الرامية إلى دعم واستقرار الأسرة الإماراتية في المجتمع من خلال سن وتنفيذ السياسات والتشريعات والعديد من المبادرات التي تساهم في تكوين أسرة سعيدة ومستقرة في محيط مجتمعي إيجابي مساهم في البناء والتنمية.

وأكدت معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع أن تعزيز التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي يعد أحد أهم الأهداف الاستراتيجية للوزارة وخصوصاً ما يتعلق بالمساهمة في تأسيس أسر جديدة بناء على أسس وقواعد ثابتة داعمة لاستقرارهم إذ لا يتوقف دور الوزارة على تقديم الدعم المالي فقط في صورة منح الزواج، ولكن يمتد أيضاً إلى توفير الاستشارات والبرامج التوعوية للمقبلين على الزواج بهدف بدء حياتهم الزوجية بالشكل الأمثل.

وقالت معاليها إنه في ظل المعدلات المرتفعة الحالية من جانب المتقدمين للحصول على منح الزواج فمن المتوقع أن يزيد عدد المنح في نهاية عام 2018 عن العامين السابقين، وذلك بعد تقديم 865 منحة خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري.