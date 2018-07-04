محمد بن زايد يصل كازاخستان

الشارقة 24 – وام:





وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأربعاء، إلى العاصمة أستانة في زيارة رسمية إلى جمهورية كازاخستان.

يرافق سموه خلال الزيارة، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، ومعالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، وسعادة الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى كازاخستان.

وكان الرئيس نور سلطان نزار باييف رئيس جمهورية كازاخستان في استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لدى وصوله قصر الرئاسة، حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمية لسموه.

وصافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كبار مستقبليه من الوزراء والمسؤولين في الحكومة الكازاخستانية، فيما صافح الرئيس نزار باييف الوفد المرافق لسموه.