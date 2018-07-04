حمدان بن زايد يتفقد عدداً من المشاريع التنموية في "المرفأ"

الشارقة 24 – وام:

قام سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة بزيارة لمدينة المرفأ تفقد خلالها عدداً من مشاريع البنية التحتية التطويرية الحالية والمستقبلية التي يتم تنفيذها، واطمأن على سير العمل بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية قيد التنفيذ.

واطلع سموه على عدد من الأراضي السكنية والتجارية والصناعية والاستثمارية المخصصة للمواطنين والتي تم مسحها مؤخراً بهدف الاستفادة منها في المجالين السكني والاستثماري.

كما تفقد سموه خلال الجولة مشروع طريق مدينة زايد - المرفأ الذي تقوم دائرة النقل في أبوظبي بتطويره وتنفذه شركة أبوظبي للخدمات العامة "مساندة" وبلغت الميزانية المرصودة له نحو 617 مليون درهم.

من جهة أخرى، استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان - في مجلس محمد الفلاحي الياسي بمدينة المرفأ - عدداً من المواطنين واستمع إلى وجهات نظرهم في مختلف الأمور المتعلقة بالخدمات التي تقدم لهم، واطمأن على أحوالهم، واطلع على سير العمل في مختلف القطاعات الخدمية والحيوية قيد التنفيذ هناك.