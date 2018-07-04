"الإمارات للطاقة النووية" تنظم منتدى تبادل المعرفة

الشارقة 24 – وام:

نظمت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في أبوظبي، الأربعاء، "منتدى تبادل المعرفة" بمشاركة أكثر من 300 مشارك من القطاعين الحكومي والخاص على المستوى المحلي والدولي، بهدف التعرف على أفضل الممارسات المتبعة خلال تطوير وإدارة البرنامج النووي السلمي الإماراتي، وسبل تطبيقها في القطاعات الأخرى.

وأشار سعادة المهندس محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي للمؤسسة إلى الدور المهم للبرنامج النووي السلمي الإماراتي في دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال توفير طاقة نووية آمنة وموثوقة وصديقة للبيئة، فيما يدعم البرنامج حالياً عدة قطاعات استراتيجية من خلال تعزيز قوة الشركات المحلية وتطوير صناعات جديدة إلى جانب توفير فرص وظيفية مجدية.

وفي سياق ذي صلة، كشفت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية السلمية، خلال فعاليات "المنتدى"، عن إنجاز 89 % من العمليات الإنشائية لإجمالي مشروع براكة للطاقة النووية السلمية.