الإمارات تشارك في اجتماع كازاخستان للاستثمار

الشارقة 24 – وام:

شاركت دولة الإمارات بوفد تجاري رفيع المستوى في اجتماع كازاخستان الدولي للاستثمار الذي استضافته حكومة كازاخستان، أخيراً، على هامش الاحتفال بالذكرى العشرين لتأسيس مدينة "أستانة" عاصمة جمهورية كازاخستان.

وأكد سعادة الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان حرص دولة الإمارات على المشاركة في اجتماع كازاخستان الدولي للاستثمار من خلال مجموعة من رجال الأعمال الإماراتيين الذين يمثلون عدة قطاعات استثمارية والمشاركة أيضاً في افتتاح المركز المالي في مدينة أستانة واحتفالاتها بمرور 20 عاماً على اختيارها عاصمة لجمهورية كازاخستان، وذلك في ظل الزخم الملموس الذي تشهده العلاقات الإماراتية الكازاخستانية والرغبة المتبادلة في توطيد أواصر التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، وتماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات .