عبد الله بن زايد يترأس الاجتماع الـ 25 لـ "التعليم"

الشارقة 24 – وام:





ترأس سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، الاجتماع الـ 25 للمجلس، وذلك في ديوان عام الوزارة في أبوظبي.

ورحب سموّه في بداية الاجتماع بأعضاء المجلس، فيما تم بعد ذلك اعتماد محضر الاجتماع الـ 24 لمجلس التعليم والموارد البشرية.

وقال سموه إن "الأسبوع الجاري يشهد إعلان نتائج الثانوية العامة على مستوى دولة الإمارات وهو الأمر الذي يمثّل أهميّةً بالغة لمجلس التعليم والموارد البشريّة لارتباط هذه المرحلة الانتقاليّة في حياة الفرد من التعليم العام إلى التعليم العالي بعدد من أهداف ومهام المجلس والمتمثّلة في رفع مستويات التنسيق بين مختلف الجهات المعنيّة في دولة الإمارات بما يوفّر الدعم المتكامل لرحلة الفرد من التعليم وحتى التوظيف".