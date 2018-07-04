7 آلاف يمني بـ "الحديدة" يستفيدون من المساعدات الإماراتية

الشارقة 24 – وام:





وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية 1000 سلة غذائية، إضافة إلى السلع الأساسية على أهالي منطقة الحيمة التابعة لمديرية التحيتا في محافظة الحديدة، استفاد منها 7 آلاف مواطن يمني، وذلك ضمن حملة توزيع المساعدات الإنسانية والغذائية العاجلة على أهالي المناطق المحررة في الساحل الغربي لليمن للتخفيف من وطأة معاناتهم ومساعدتهم على تجاوز الظروف المعيشية الصعبة التي يمرون بها جراء حصار ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.

وجاء توزيع المساعدات الإنسانية والغذائية ضمن جسر إغاثي بري وجوي وبحري موجه من دولة الإمارات إلى سكان محافظة الحديدة للتخفيف من معاناتهم ومساعدتهم على تجاوز المرحلة الصعبة التي يمرون بها.

وقال سيف الظاهري ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي لليمن إن "توزيع المساعدات الإنسانية الإغاثية على أهالي المناطق المحررة في محافظة الحديدة يأتي في إطار الحرص المستمر لدولة الإمارات على دعم الشعب اليمني والوقوف إلى جانب الأشقاء وإعانتهم على مواجهة التحديات المعيشية التي تسبب فيها حصار ميليشيات الحوثي ورفع المعاناة عنهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها معظم الأسر اليمنية".