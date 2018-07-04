حاكم رأس الخيمة يتقبل التعازي في وفاة حمد القاسمي

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، في مجلس الضيافة في خزام، صباح الأربعاء، جموع المعزين في وفاة المغفور له الشيخ حمد بن محمد القاسمي.

وتقبل سموهما التعازي من كبار المسؤولين ورجال الأعمال ومديري الدوائر المحلية والاتحادية والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمة.

وأعرب الجميع عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة وعموم القواسم الكرام، داعين المولى عز وجل أن يتغمد فقيد القواسم بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.