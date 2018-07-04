مجلس شباب "وزارة الصحة" يناقش خططه المستقبلية

الشارقة 24 – وام:

ناقش مجلس شباب وزارة الصحة ووقاية المجتمع التحديات والخطط المستقبلية، خلال اللقاء التعريفي الأول، الذي عقده مع موظفي الوزارة من الشباب لإطلاعهم على أهداف ومهام المجلس وأبرز خططه المستقبلية لتعزيز دورهم الريادي في إنجاح استراتيجية ومبادرات الوزارة لتحقيق نظام صحي فعال ومستدام لمجتمع سعيد.

وأوضح أعضاء المجلس - خلال اللقاء الذي ترأسه الدكتور سلطان أحمد شريف رئيس مجلس شباب الوزارة - للموظفين سبب اختيارهم في المجلس من قبل القيادة ضمن عدة معايير أهمها الوعي والحس الوطني والأداء والإنجاز والمبادرة والإبداع والإيجابية والمرونة.

وعرض اللقاء أهمية وأهداف المجالس الوزارية للشباب لتوفير بيئة حاضنة لإبداع الشباب ودعم مشاركتهم في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية للشباب ورؤية دولة الإمارات 2021، إضافة إلى تعزيز أهمية تمكين مواهب الشباب وتنميتها.

واستعرض أعضاء مجلس شباب الوزارة المهام المكلفين بتحقيقها وأهمها تقديم الدعم للقيادة العليا في الوزارة بمناقشة التحديات والخروج بأفضل التوصيات والحلول وربط أفكار الشباب مع رؤية مجلس الإمارات للشباب، إضافة إلى الاستفادة من قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم ومواهبهم وتبني ابتكاراتهم ودعمها.

وتطرق الحوار إلى الأجندة الوطنية للشباب التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" التي تتجه نحو بناء جيل من الشباب المنتج يتمتع بروح المبادرة والريادة.

وشهد اللقاء تفاعلاً مميزاً ونقاشات بناءة واقتراح مبادرات مثل جلسات العصف الذهني والحلقات الشبابية وإطلاق المنصة التطوعية للشباب وتطوير مهارات الشباب ووضع مؤشرات لقياس العمل الشبابي.