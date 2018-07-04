سفير الدولة يحضر توقيع مذكرة تفاهم في كازاخستان

الشارقة 24 – وام:

حضر سعادة الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم بين مجلس سيدات أعمال الإمارات وكليتي "الإدارة والأعمال"، و"التأهيل المهني والخدمات" في مدينة أستانا، وذلك بحضور وفد مجلس سيدات أعمال الإمارات برئاسة سعادة فريدة العوضي رئيسة المجلس الذي يزور حالياً جمهورية كازاخستان.

وقال سعادة الجابر، في كلمة ألقاها عقب مراسم التوقيع، إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار حرص مجلس سيدات أعمال الإمارات على تعزيز التعاون مع جمهورية كازاخستان في مختلف القطاعات، إضافة إلى تجسيد عمق العلاقات الثنائية القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان في شتى المجالات، منوهاً إلى أن البلدين يوليان أهمية كبيرة لتمكين المرأة ودعم سيدات الأعمال في كلا البلدين.