ذياب بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة مبارك بن قران المنصوري

الشارقة 24 – وام:

قدم سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان واجب العزاء في وفاة الشيخ مبارك بن قران راشد المنصوري.

وأعرب سموه خلال زيارته مجلس العزاء في أبوظبي، عن صادق عزائه ومواساته إلى السيد بطحان سلطان بن قران المنصوري وأنجال الفقيد محمد وقران وناصر وعبد الله وأحمد وذويه وأقربائه .. داعياً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ويجزيه خير الجزاء على ما قدمه لوطنه.

كما قدم واجب العزاء اللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان قائد القوات البحرية والشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس مجلس إدارة هيئة طيران الرئاسة والشيخ محمد بن سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان والشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة وجمع من المواطنين والمقيمين.