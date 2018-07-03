حاكم رأس الخيمة يتقبل تعازي حمدان بن راشد ونائب حاكم أم القيوين في وفاة حمد القاسمي

الشارقة 24 – وام:

تقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بمجلس الضيافة في خزام، اليوم الثلاثاء، تعازي سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وسمو الشيخ عبد الله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة في وفاة المغفور له الشيخ حمد بن محمد القاسمي.

ودعا سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ عبد الله بن راشد المعلا المولى عز وجل أن يتغمد فقيد القواسم بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما تقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة واجب العزاء من سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، والشيخ مكتوم بن راشد المعلا والأمير عبد العزيز بن فيصل بن عبد المجيد آل سعود، ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي حمد عبد الرحمن المدفع الأمين العام لشؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، ومعالي حميد محمد القطامي مدير عام هيئة الصحة في دبي ،ومعالي أحمد حميد الطاير، ومعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسعادة الوزير المفوض سلطان صالح الباكري نائب السفير اليمني لدى الدولة وكبار المسؤولين ومديري الدوائر المحلية والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.

تقبل العزاء الى جانب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة .. الشيخ عمر بن صقر القاسمي والشيخ فيصل بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية "جلفار" والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" ومعالي الشيخ عبد الملك بن كايد القاسمي المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس هيئة رأس الخيمة للبترول والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة جزيرة المرجان والمهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني والشيخ حميد بن عبد الله القاسمي والشيخ عمر بن عبدالله القاسمي واللواء متقاعد الشيخ سلطان بن سالم القاسمي والشيخ صقر بن خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه والشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي والشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي والشيخ محمد بن حميد بن عبد الله القاسمي العضو المنتدب بهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" والشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي مدير ادارة شؤون المواطنين بالديوان الاميري وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.