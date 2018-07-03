محمد بن زايد يبحث علاقات التعاون مع رئيس إرتيريا

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الثلاثاء، في قصر الشاطئ، أسياس أفورقي رئيس دولة إرتيريا الصديقة، الذي يقوم بزيارة إلى الدولة حالياً.

ورحب سموه خلال اللقاء الذي حضره سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بزيارة الرئيس الإرتيري إلى الدولة.. معرباً عن تطلعه إلى أن تسهم هذه الزيارة في دعم علاقات التعاون بين دولة الإمارات وإرتيريا خلال المرحلة المقبلة بما يعود بالخير على البلدين وشعبيهما الصديقين.

وبحث سموه والرئيس الإرتيري علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.. إضافة إلى مجمل القضايا الأفريقية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الجانبان إمكانات وفرص التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والآفاق المستقبلية لتعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

كما تبادلا وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية والقضايا التي تهم البلدين.