انطلاق مؤتمر "مصر للتميز الحكومي" بمشاركة إماراتية فاعلة

الشارقة 24:

انطلقت في القاهرة، يوم الثلاثاء، فعاليات مؤتمر "مصر للتميز الحكومي 2018"، الذي يعد الأول من نوعه في مصر، لتحديث الأداء الحكومي، وباكورة مخرجات مذكرة التفاهم في مجال تطوير العمل الحكومي، الموقعة بين وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في جمهورية مصر العربية، خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات 2018 التي عقدت في الإمارات، فبراير الماضي.

ويستمر المؤتمر، الذي حضره في يومه الأول أكثر من 2000 مسؤول حكومي من الجانبين المصري والإماراتي لمدة يومين، في إطار عمل شامل لنقل التجربة الإماراتية الناجحة في دولة الإمارات لجمهورية مصر العربية، حيث يتناول المؤتمر ثلاثة محاور رئيسية في العمل الحكومي هي: الأداء والكفاءة والتميز الحكومي، والقدرات الحكومية، والخدمات الذكية.

ويهدف المؤتمر، إلى استعراض التجارب الناجحة في جمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتبادل الخبرات ونقل المعرفة، والتعرف على أفضل ممارسات العمل الحكومي ما بين الجانبين المصري والإماراتي.

كما يستهدف المؤتمر، إحداث نقلة نوعية في الخدمات الحكومية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

ويترأس وفد الدولة في المؤتمر، معالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ويضم معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة، إلى جانب عدد من مديري العموم وكبار المسؤولين.

وقال معالي محمد بن عبد الله القرقاوي: إن الشراكة الاستراتيجية بين الشعبين الشقيقين، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، هي نموذج عربي جديد في العلاقات العربية.

وشدد معاليه، على أهمية الشراكة بين مصر والإمارات قائلاً: "لقد اخترنا وإخواننا المصريين أن نعمل كفريق واحد، لأن العلاقة بين الشعبين هي علاقة أسرة واحدة".

وحول مؤتمر التميز الحكومي، قال معالي القرقاوي "يهدف هذا المؤتمر إلى استعراض التجارب وتبادل الخبرات ونقل المعارف وخلق نموذج عربي جديد في التعامل الحكومي-الحكومي بين مصر والإمارات والعمل معا ضمن فريق واحد".

من جانبها، رحبت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بجمهورية مصر العربية الشقيقة بالمشاركة الإماراتية رفيعة المستوى في مؤتمر مصر للتميز الحكومي 2018، مؤكدة أن انعقاد المؤتمر يأتي تعزيزاً للشراكة الاستراتيجية مع دولة الإمارات، في مجال تطوير العمل الحكومي، من خلال تبادل المعرفة والاستفادة من الخبرات المتبادلة والأدلة والنماذج التطويرية في العمل الحكومي والمؤسسي.

وقالت: إن التعاون بين البلدين الشقيقين لتطوير العمل الحكومي، يتركز في تبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات، في مجالات تطوير الخدمات الحكومية والأداء المؤسسي والابتكار والتميز وبناء وتطوير القيادات والقدرات، إضافة إلى نقل المعرفة والاستفادة من الخبرات المتبادلة في هذه المجالات.

وأضافت وزيرة التخطيط المصرية، أن الذي يجمع الإمارات ومصر يتجاوز التعاون الإداري، فالعلاقات متأصلة وممتدة أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وتحرص القيادة في البلدين على تعزيز وتوطين هذه العلاقات، فتحظى دولة الإمارات بمكانة رفيعة في قلوب المصريين، كما تتميز العلاقات بأنها نموذج للعلاقات العربية العربية التي تتسم بالتفاهم والتعاون والمصالح المشتركة.

وتناقش جلسات المؤتمر، الذي يحضره أكثر من 2000 مشارك، أفضل السبل لتطبيق الإصلاح الإداري والتميز في القطاع الحكومي والإدارة الحكومية والمستقبل ومفاهيم ونماذج التميز العالمية وطرق بناء ثقافة التميز في القطاع الحكومي.

وتطرقت جلسات المؤتمر في يومه الأول، إلى منظومة التميز في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك رحلة التميز في القطاع الحكومي بجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى تجربة دبي في التميز والابتكار في التقنيات الحديثة لتحقيق التميز.

وناقش المؤتمر، سبل تأهيل الشباب لمستقبل أفضل وطرق تطبيق التميز في تحقيق الاستراتيجية وكذلك مواصفات القيادة الاستثنائية المتميزة، واستعرض عدد من المتحدثين في المؤتمر تجارب متميزة في كل من الإمارات ومصر.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر في يومه الثاني، سبل تحقيق السعادة وجودة الحياة للشعوب باعتبارها الغاية الأسمى للتميز الحكومي.

وتتطرق الجلسات أيضاً، إلى سبل تحقيق التميز في تعهيد الخدمات وكيفية صنع تجارب متميزة للمتعاملين ووسائل تحقيق التميز في إدارة مشاريع البنية التحتية وبناء المدن الذكية، كما سيتم عرض تجارب متميزة من الدولتين الشقيقتين، حول سبل بناء القدرات البشرية لتحقيق التميز والتحول الذكي للخدمات في مصر، وكذلك تجارب عالمية حول تصبح الحكومات أكثر ابتكاراً.