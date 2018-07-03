شرطة الفجيرة تخفض قيمة بدل حجز المركبات 50%

الشارقة 24:

أعلنت القيادة العامة لشرطة الفجيرة، عن خفض قيمة بدل حجز المركبات، بنسبة 50% للمخالفات غير الخطرة، اعتباراً من مطلع يوليو وحتى نهاية سبتمبر المقبل، مع توعية مرتكب المخالفة بمدى خطورة وأضرار المخالفة على مستخدم الطريق، وذلك عبر تعهده والتزامه بتجنب تكرار المخالفة.

وقال اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة: إن هذا القرار جاء لإسعاد المواطنين والمقيمين، بمناسبة عام زايد من جهة، وبهدف توعيتهم وتثقيفهم بالمواد والمخالفات المرورية من جهة أخرى.

وأضاف اللواء الكعبي، أن شرطة الفجيرة تحرص على تطبيق المبادرات التي تسهم في تقليل عدد المخالفات المرورية، والتي من شأنها أن تؤثر على السلامة المرورية، وإدخال البهجة والسرور على المتعاملين، لتعينهم في إنجاز معاملاتهم المرورية بكل يسر وسهولة.

من جانبه، دعا العميد الدكتور علي راشد بن عواش اليماحي مدير إدارة المرور والدوريات، إلى اغتنام هذه الفرصة للاستفادة من الخصم على بدل الحجز في هذه الفترة، وإنهاء كافة المخالفات المرورية المتراكمة.