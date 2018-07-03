حاكم رأس الخيمة يتقبل تعازي حمدان بن محمد في وفاة حمد القاسمي

حاكم رأس الخيمة خلال تقبله تعازي حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

الشارقة 24 – وام:





تقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، تعازي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، في وفاة المرحوم الشيخ حمد بن محمد القاسمي.

جاء ذلك خلال زيارة سموه ولي عهد دبي إلى مجلس العزاء في رأس الخيمة، صباح اليوم الثلاثاء، إذ قدم سموه صادق عزائه ومواساته إلى صاحب السمو عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، وإلى آل القاسمي الكرام.. راجياً المولى تبارك وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وأسرته جميل الصبر وحسن العزاء.

رافق سمو ولي عهد دبي في تقديم واجب العزاء الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.