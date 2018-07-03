"الدفاع" توقع مذكرة تفاهم مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر

الشارقة 24 – وام:





وقعت وزارة الدفاع اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بشأن تحديد سبل التعاون فيما يخص الاستضافة المشتركة لورشة العمل الثانية عشرة لكبار القادة حول القواعد التي تحكم العمليات العسكرية والتي ستعقد في أبوظبي خلال الفترة من 19 - 25 أكتوبر المقبل.

وقع المذكرة اللواء الركن طيار مبارك علي عبد الله النيادي رئيس الإدارة التنفيذية للسياسات والتعاون، و صوفي باربيه ممثلة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بحضور عدد من المسؤولين في الجانبين.

ويأتي تنظيم الورشة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إطار سعي الدولة لنشر الوعي حول معرفة القانون الدولي الإنساني ومبادئه وغاياته، ويعكس انعقادها بمشاركة أكثر من 100 شخص يمثلون نحو 70 دولة حرص الدولة على تطبيق التزاماتها الدولية الإنسانية وتعزيز الفهم والامتثال للقواعد والمعايير الدولية الخاصة بالعمليات العسكرية من خلال تبادل التجارب والمعرفة ودمج اعتبارات القانون الدولي الإنساني في الممارسات العملية.

وقال اللواء الركن طيار مبارك علي عبد الله النيادي، إن توقيع هذه المذكرة يهدف إلى توسيع آفاق التعاون في مجال القانون الدولي الإنساني وتبادل التجارب والمعرفة وتعزيز العلاقات بين وزارة الدفاع والمنظمة الدولية للصليب الأحمر، حيث ستكون هذه الورشة الثانية عشرة عالمياً والثانية على مستوى الوطن العربي والأولى على مستوى الخليج والأولى لتضم اللغة العربية