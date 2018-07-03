حاكم رأس الخيمة يتقبل التعازي في وفاة حمد بن محمد القاسمي

الشارقة 24 – وام:





استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، بمجلس الضيافة في خزام اليوم الثلاثاء، جموع المعزين في وفاة المغفور له الشيخ حمد بن محمد القاسمي.

وتقبل سموهما التعازي من الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي جمعة الماجد وكبار المسؤولين في الدولة، ومديري الدوائر المحلية والاتحادية، والمواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمة.

وأعرب الجميع عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة وعموم القواسم الكرام، داعين المولى عز وجل أن يتغمد فقيد القواسم بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

كما تقبل العزاء إلى جانب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ فيصل بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية "جلفار"، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز"، ومعالي الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة جزيرة المرجان، والمهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ حميد بن عبد الله القاسمي، والشيخ عمر بن عبدالله القاسمي، واللواء متقاعد الشيخ سلطان بن سالم القاسمي، والشيخ صقر بن خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، والشيخ سعود بن خالد بن حميد القاسمي، والشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق الهجن في رأس الخيمة، والشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي، والشيخ محمد بن حميد بن عبدالله القاسمي العضو المنتدب بهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز"، والشيخ عبدالله بن فيصل بن صقر القاسمي نائب رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية جلفار، والشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي مدير ادارة شؤون المواطنين بالديوان الأميري وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.