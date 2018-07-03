"الخارجية" وشرطة أبوظبي تطلقان حملة إرشادات السفر

الشارقة 24 – وام:





أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالشراكة والتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، إطلاق حملة إرشادات السفر التي تُعنى بالسفر الآمن وقضاء إجازة سياحية سعيدة.

وتمثل المبادرة نتاجاً للتعاون المشترك بين الجانبين وتقوم على تضافر الجهود المشتركة بين الوزارات والجهات الحكومية لتعزيز مفهوم السفر الآمن، وتأمين الأمن والسلامة الشخصية لمواطني الدولة وممتلكاتهم أثناء سفرهم وتواجدهم خارج الدولة.

وتتضمن الحملة حزمة نصائح وإرشادات عامة مشتركة حول اتخاذ التدابير الوقائية الضرورية التي تعزز الحماية الأمنية للمواطنين في الخارج، وكذلك توعية أفراد المجتمع بضرورة تأمين المساكن داخل الدولة في موسم الإجازة الصيفية، بما يضمن سلامتهم وحماية أموالهم وممتلكاتهم من السرقات أو إساءة الاستخدام.

وقال راشد علي الظاهري مدير إدارة شؤون المواطنين بالوزارة، إن إطلاق الحملة يأتي انطلاقاً من الحرص على ضمان سلامة مواطني الدولة، وتأمين ممتلكاتهم، سواء كانوا داخل الدولة أو خارجها.

وأوضح أن هذه الحملة جاءت مع دخول فصل الصيف وبداية موسم الإجازات بالدولة وهي مكملة لجهود الوزارة والحملات التي تقوم بها بهدف توعية المواطنين بإرشادات وتنويهات السفر قبل وأثناء سفرهم خارج الدولة، لضمان سلامتهم الشخصية، وتأمين ممتلكاتهم، ومساعدتهم على تجنب أي مشاكل أو تحديات محتملة خلال تواجدهم خارج الدولة.

وأكد الظاهري، أهمية اطلاع مواطني الدولة الراغبين في السفر على إرشادات ونصائح السفر، والاطلاع على جدول تحذيرات السفر، وما قد يطرأ عليه من تحديثات، والموجود على صفحة شؤون المواطنين في الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الخارجية والتعاون الدولي www.mofa.gov.ae والتي تشمل كافة المعلومات والخدمات المخصصة التي تلبي احتياجات مواطني الدولة المسافرين للخارج.

من جهة أخرى، حث الظاهري مواطني الدولة الراغبين في السفر إلى التسجيل في "خدمة تواجدي"، وتسجيل أسرهم من كبار السن والأطفال، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الخارجية والتعاون الدولي www.mofa.gov.ae، أو التطبيق الذكي للوزارة "UAEMOFA"حيث تمكن الخدمة الوزارة وبعثاتها في الخارج من التواصل معهم في حالات الطوارئ والأزمات أثناء سفرهم وتواجدهم في الخارج وتقديم المساعدة لهم، داعياً مواطني الدولة الراغبين بالسفر للتسجيل في "برنامج مسافر"، وهو عبارة عن وثيقة تأمين صحي للحالات الطبية الطارئة أثناء السفر لمواطني الدولة.

ومن جانبه، أكد العميد محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي بالإنابة حرص شرطة أبوظبي على تعزيز تعاونها المؤسسي مع الوزارات والجهات كافة، بما يضمن خدمة المتعاملين، مشيراً إلى أن حملة "إرشادات السفر"، تستهدف ضمان وسلامة المسافرين، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة إلى حين عودتهم، بيمن الله ورعايته، إلى أرض الوطن.

وأشار إلى أن التعاون سيكون من خلال تقديم نصائح عامة بشأن اتباع التعليمات والإرشادات المتعلقة بحماية الأموال والممتلكات من السرقات المباغتة أثناء السفر أو تركها من دون رقابة، فضلاً عن تأمين البيوت ووقايتها من المصادر التي تتسبب في اشتعال الحرائق، وتركيب أجهزة إنذار لحمايتها.

وأكد على أهمية الوعي بمخاطر سرقات المحال التجارية، وعملاء البنوك، وسرقة المركبات بأنواعها السيارات والقوارب والدراجات النارية والبحرية وذلك في حال الغياب أو السفر.

وشدد الراشدي على أهمية استبدال أقفال الأبواب عند استلام المساكن في حالة الشراء أو الاستئجار، مع ضرورة التذكر دوماً بأهمية الإبلاغ في حال تبين وجود خروقات قانونية بالاتصال على مركز القيادة والتحكم 999 أو تمرير المعلومات الأمنية عبر خدمة أمان الهاتفية 8002626 التي تسهم في تحقيق أمن المجتمع، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة، ووقايته من أخطار الجرائم بشتى أنواعها.

وأوضح أن الحملة تتضمن جهوداً شرطية مختلفة كتنظيم محاضرات مجتمعية وتوزيع مطويات وكتيبات توعية، ونشر مواد تثقيفية عبر شاشات العرض في المراكز التجارية وغيرها من إرشادات الحماية والوقاية.