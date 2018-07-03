"الوطني" يشارك في اجتماعات اللجان الفرعية للبرلمان العربي بالقاهرة

الشارقة 24 – وام:





شارك وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي، أعضاء البرلمان العربي في أعمال اللجان الفرعية المنبثقة عن البرلمان العربي، التي عقدت في القاهرة، تحضيراً لاجتماعات اللجان الدائمة والجلسة الخامسة من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني، التي ستناقش قضايا تعنى بتعزيز الروابط العربية في القطاعات الاقتصادية والتعليم العالي وحقوق الإنسان وفي مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، بما يدفع جهود التنمية قدما ويحقق تطلعات الدول والشعوب العربية.

فقد شارك الوفد في اجتماعات اللجنة المعنية بالدول العربية الأقل نماء، واللجنة المعنية بإعداد قانون استرشادي عربي للتعليم العالي والبحث العلمي، وفي الاجتماع الثالث عشر للجنة الفرعية لحقوق الإنسان.

وأكدت عائشة بن سمنوه عضو الوفد، أن اللجنة المعنية بإعداد قانون استرشادي عربي للتعليم العالي والبحث العلمي ناقشت، التحضير لمؤتمر التعليم العالي والبحث العلمي الذي يضم الأبحاث والتجارب العلمية والابتكارات العربية والذي من المقرر أن يعقد في مصر.

وأكدت أن هذه الجهود تأتي أيضاً في إطار دعم البحوث العلمية ومساعدة الباحثين على الاستقرار بالدول العربية وعدم تسويق بحوثهم خارج المنطقة.