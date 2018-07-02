حاكم رأس الخيمة يتقبل تعازي أحمد جمعة الزعابي

الشارقة 24 – وام:

تقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، بمجلس الضيافة في خزام، اليوم الإثنين، تعازي معالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة في وفاة المغفور له الشيخ حمد بن محمد القاسمي.

كما تقبل سموهما التعازي من كبار المسؤولين في الدولة ومديري الدوائر المحلية والاتحادية والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمة.

وأعرب الجميع عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة وعموم القواسم الكرام .. داعين المولى عز وجل أن يتغمد فقيد القواسم بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وتقبل العزاء إلى جانب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة .. الشيخ عمر بن صقر القاسمي والشيخ فيصل بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية "جلفار" ومعالي الشيخ عبد الملك بن كايد القاسمي المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس هيئة رأس الخيمة للبترول والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة جزيرة المرجان والمهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.