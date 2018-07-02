النائب العام يحذر من التعامل مع أي جهة تدعو لجمع تبرعات "خارج نطاق القانون "

الشارقة 24 – وام:

حذر سعادة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة من التعامل مع أي شخص أو جهة تروج أو تدعو لجمع تبرعات خارج إطار القانون باستخدام الشبكة المعلوماتية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.. منوهاً إلى أن مكتب التحقيقات الاتحادي التابع لمكتب النائب العام رصد حالات من هذا القبيل وتمت إحالتها إلى نيابة مكافحة جرائم تقنية المعلومات الاتحادية للتحقيق.

وأوضح سعادته أن هذه الظاهرة تشتمل على عدد من المخاطر منها جهل المتبرع بصدق وحاجة الحالة الإنسانية والمبلغ المستحق لها وبمصير ما قد يتم جمعه من أموال وسبل إنفاقها بما يفتح مجالاً لعدد من الاحتمالات بدءاً بكونها جرائم احتيال أو وسيلة لتمويل أنشطة إرهابية.

ونوه إلى ما لهذه الظاهرة من مساس بما بلغته دولة الإمارات العربية المتحدة التي تمثل هيئاتها ومنظماتها الإنسانية نموذجاً مشرفاً في العمل الخيري والإنساني ودعمه عبر طرق قانونية.

وأوضح النائب العام أن هذه الأفعال تُعد جرائم بنص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمعاقب عليها بالحبس الذي قد تصل مدته إلى ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تجاوز 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأشار النائب العام للدولة إلى وجوب حصول أية جهة ترغب في ممارسة هذا النشاط على ترخيص مسبق من وزارة تنمية المجتمع باعتبارها السلطة المختصة بمنحه.