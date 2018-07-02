حاكم عجمان يقدم واجب العزاء لأسرة سالم لخريباني النعيمي

الشارقة 24 – وام:

قدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، واجب العزاء بوفاة المغفور له سالم سيف معضد لخريباني النعيمي والد كل من سعادة اللواء الدكتور ناصر سالم لخريباني النعيمي رئيس لجنة الأمن والعدل والسلامة التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسعادة راشد سالم لخريباني النعيمي أمين عام المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، والعقيد محمد سالم لخريباني النعيمي وإخوانهم.

رافق سموهما في تقديم واجب العزاء خلال زيارتهما مقر العزاء بمنطقة الصاروج في مدينة العين، الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان وعدد من المسؤولين.

وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان عن خالص تعازيه لأسرة وأنجال الفقيد ..راجياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.