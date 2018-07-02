"الخارجية" تنفي تعرض إماراتيين لسوء معاملة في مطارات جورجيا

الشارقة 24 – وام:

أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أنه لم يتم تسجيل أية حالات لإجبار مواطني الإمارات تحديداً على العودة للدولة من مطارات أو منافذ جمهورية جورجيا.

يأتي ذلك في إطار استمرار متابعة الوزارة لما تم تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول معلومات بتعرض عدد من المواطنين لسوء المعاملة في مطارات جورجيا وإجبارهم على الرجوع.

وقالت الخارجية: إن المعلومات تشير إلى أن الحالات التي تم إرجاعها تعود في مجملها لبعض الجنسيات الأجنبية المقيمة في الدولة والمرافقة لمواطنين.. والذين أهابت الوزارة بهم إلى التأكد من صلاحية تأشيراتهم وأوراقهم الثبوتية قبل السفر إلى جمهورية جورجيا أو غيرها من الدول.

وحثت الوزارة مواطني الدولة على ضرورة مراعاة واتباع نصائح وإرشادات السفر قبل وأثناء سفرهم خارج الدولة.. وذلك انطلاقاً من حرصها على ضمان سلامتهم وتأكيداً على دورها في تسهيل سفرهم وإقامتهم بما يضمن سلامتهم الشخصية أثناء وجودهم خارج الدولة.

ودعت المواطنين الراغبين في السفر إلى التسجيل في خدمة "تواجدي" وتسجيل أسرهم من كبار السن والأطفال وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة www.mofa.gov.ae أو التطبيق الذكي للوزارة "UAEMOFA" حيث تمكن الخدمة وزارة الخارجية والتعاون الدولي وبعثاتها في الخارج من التواصل معهم في حالات الطوارئ والأزمات أثناء سفرهم وتواجدهم في الخارج وتقديم المساعدة لهم.

وأكدت الوزارة أهمية الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة أو قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة للتأكد من المعلومة وعدم تداول معلومات مجهولة المصدر.

واختتمت بالتأكيد على أن المواطنين يقعون على رأس أولوياتها وأنها تبذل أقصى طاقاتها للحفاظ على أمنهم وسلامتهم الشخصية أثناء تواجدهم خارج الدولة.. مشددة على أهمية التواصل مع الوزارة أو بعثات الدولة بالخارج أو الرقم الخاص بالدول التي لا توجد بها بعثة دبلوماسية للدولة على الرقم المجاني 0097180044444 عند تعرض المواطن لأي طارئ.