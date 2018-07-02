محمد بن زايد ووزير خارجية قبرص يبحثان علاقات التعاون

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الإثنين، في مجلس قصر البحر، نيكوس خريستودوليديس وزير خارجية جمهورية قبرص الصديقة.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، الذي حضره سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، علاقات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية قبرص في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية والفرص والآفاق المستقبلية لتطويرها بما يلبي تطلعات البلدين وشعبيهما في التنمية والازدهار إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما تبادل سموه ووزير الخارجية القبرصي وجهات النظر حول عدد من ‎القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

حضر مجلس قصر البحر سمو الشيخ عبد الله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين والمواطنين.