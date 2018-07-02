35 ألف يمني يستفيدون من مساعدات الإمارات الإنسانية بالحديدة

الشارقة 24 – وام:

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 5 آلاف سلة غذائية على أهالي المناطق المحررة في محافظة الحديدة خلال الأيام الأربعة الماضية استفاد منها 35 ألف مواطن يمني وذلك ضمن حملة التوزيعات الإماراتية المستمرة للمساعدات الإنسانية والغذائية على سكان مناطق الساحل الغربي لليمن لتوفير احتياجات الأسر الضرورية وإعانتها على تجاوز ظروفها المعيشية الصعبة والتخفيف من العواقب الإنسانية جراء انتهاكات ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.

فقد وزعت فرق الهلال الأحمر أمس 1000 سلة غذائية على أهالي منطقتي المحرقين ووادي عرفان الواقعتين على الساحل الغربي لليمن جنوب الحديدة استفاد منها 7 آلاف مواطن يمني إضافة إلى توزيع 4 آلاف سلة غذائية خلال الأيام الثلاثة الماضية بمنطقتي موشج والوعرة وأهالي المناطق النائية بمديرية الخوخة استفاد منها 28 ألف مواطن يمني.

وتواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي توزيع السلال الغذائية والمساعدات الإنسانية على أهالي المناطق المحررة بمحافظة الحديدة وذلك ضمن جسر إغاثي بري وجوي وبحري موجه من دولة الإمارات إلى سكان المحافظة لمساعدتهم على تجاوز تداعيات الحصار الحوثي وما اقترفته يد الميليشيات في حق أبناء الشعب اليمني الشقيق.

وقال سيف الظاهري ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي لليمن: إن توزيع السلال الغذائية على أهالي محافظة الحديدة يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للتخفيف من وطأة معاناة أبناء محافظة الحديدة إضافة إلى تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في المحافظة والتي من شأنها الإسهام في تطبيع الأوضاع وعودة الحياة إلى طبيعتها بالمناطق المحررة من قبضة ميليشيات الحوثي.

وأضاف الظاهري، أن الحملات الإنسانية والإغاثية التي ينفذها "الهلال الأحمر الإماراتي" في الحديدة تستهدف تحسين الحياة المعيشية لأبناء الشعب اليمني ومساعدتهم على تجاوز ظروفهم الصعبة وذلك في إطار الدعم الإماراتي المستمر لأهالي المناطق المحررة والوقوف إلى جانب الأشقاء ورفع المعاناة عنهم.

وعبر المستفيدون من المساعدات الإنسانية والإغاثية عن شكرهم لدولة الإمارات لما تقدمه من دعم سخي للمدن والمناطق المحررة من الحوثيين في محافظة الحديدة والذي يسهم في عودة الحياة الطبيعية ويساعدهم على تجاوز هذه المرحلة الصعبة.