الوكيل المساعد لـ "الدفاع" يبحث التعاون مع وفد بريطاني

الشارقة 24 – وام:

التقى اللواء الركن طيار فلاح محمد القحطاني، الوكيل المساعد للسياسات والشؤون الاستراتيجية في وزارة الدفاع في مكتبه اليوم الإثنين، الفريق متقاعد توماس بيكيت المدير التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية البريطاني الذي يزور الدولة حالياً.

وجرى خلال اللقاء، بحث علاقات التعاون والصداقة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة وسبل تعزيزها وتطويرها.

وتم استعراض مجمل القضايا الإقليمية والدولية والتطورات الراهنة في المنطقة خاصة فيما يتعلق بالجهود والتنسيق المشترك بين البلدين، كما تطرق الجانبان إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادلا الرأي ووجهات النظر حولها.

حضر اللقاء عدد من كبار ضباط ومسؤولي وزارة الدفاع.