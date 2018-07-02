سفير الدولة في موريتانيا يحضر قمة الاتحاد الأفريقي

الشارقة 24 – وام:

شهد سعادة عيسى عبد الله مسعود الكلباني، سفير الدولة لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية، انطلاق أعمال الدورة العادية الحادية والثلاثين لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي التي عقدت أمس الأحد، بالمركز الدولي للمؤتمرات "المرابطون" في نواكشوط.

حضر افتتاح القمة محمد ولد عبد العزيز الرئيس الموريتاني، وبول كاغامي الرئيس الرواندي الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي، وعدد من القادة الأفارقة وممثليهم، وشركاء القارة في التنمية ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة والمدعوين.

وتُنظم القمة الحالية تحت شعار "الانتصار في مكافحة الفساد نهج مستدام نحو تحول أفريقيا"، ويتضمن جدول أعمال القمة نقاش تقارير حول الإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقي ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وسبل نزع فتيل الأزمات في أفريقيا وعلى وجه الخصوص الأزمة في جنوب السودان.