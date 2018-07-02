"الداخلية" تطلق باقة خدمات لطلبة الثانوية العامة

الشارقة 24 – وام:

أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق باقة "خدمات الطلبة" والموجهة إلى طلبة الثانوية العامة، وتتضمن خدمة إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية وخدمة إنشاء رمز مروري من خلال إدارات ترخيص الآليات والسائقين بالقيادات العامة للشرطة، والإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية، والإدارة العامة لترخيص الآليات والسائقين الاتحادية بالوزارة.

وثمن سعادة مروان الصوالح وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية للتعليم العام، جهود وزارة الداخلية الرامية إلى تحقيق سعادة المجتمع عبر تنويع خدماتها وتنويع الفئات المستفيدة منها لا سيما فئة الطلبة ممن أنهوا المرحلة الثانوية، الأمر الذي يمكن الطلبة من إنجاز معاملاتهم بشكل سريع استعداداً لاستكمال باقي متطلبات الانتقال لمرحلة التعليم الجامعي.

وأوضح أن وزارة التربية والتعليم تعمل على تعزيز علاقتها ومد جسور التعاون مع وزارة الداخلية باعتبارها شريكاً استراتيجياً لوزارة التربية والتعليم، وذلك بما يخدم أهداف الطرفين الرامية لإسعاد المجتمع بجميع مكوناته عبر تقديم خدمات قيمة تعود بالنفع على المجتمع، مؤكداً حرص وزارة التربية والتعليم على فتح آفاق رائدة للتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات والهيئات والوزارات الحكومية الرائدة، بما يخدم مجمل الأهداف الوطنية في القطاعات الحيوية كافة والتي تعول عليها الدولة لاستدامة ريادتها وتنافسيتها وازدهارها.

وذكر أن الوزارة تسعى إلى تقديم خدمات رائدة ومميزة تستهدف الطلبة والميدان التربوي وهي في سبيل ذلك تعمل على بناء شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات المعنية في الدولة للوصول إلى تقديم أرقى الخدمات بكفاءة وفعالية.

وقال العميد محمد حميد دلموج الظاهري، الأمين العام لمكتب سمو وزير الداخلية بالإنابة، إن إطلاق هذه الباقة يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية وبتوجيهات من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على تحقيق توجهات الحكومية الاتحادية في تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز السعادة وجودة الحياة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف إن إطلاق باقة خدمات تستهدف طلاب الثانوية العامة من أبنائنا المواطنين يأتي في إطار التعاون والتنسيق المستمر مع شركائها الاستراتيجيين، وهم وزارة التربية والتعليم والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وهيئة الطرق والمواصلات بدبي.