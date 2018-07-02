زكي نسيبة يبحث التعاون الثقافي مع الاتحاد الأوروبي

الشارقة 24:

استقبل معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة، بمكتبه صباح اليوم الإثنين، باتريزيو فوندي سفير الاتحاد الأوروبي لدى الدولة.

وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين الجانبين في المجالات الثقافية بما يخدم علاقات التعاون الوثيقة التي تجمع دولة الإمارات بدول الاتحاد الأوروبي على مختلف الأصعدة.

ونوه معاليه، خلال اللقاء، إلى الدور الكبير الذي قام به المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيّب الله ثراه"، في تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي منذ بداية تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

من جانبه، أعرب باتريزيو فوندي، عن حرص الاتحاد الأوروبي واهتمامه بتعزيز أواصر الصداقة القائمة بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات.

وأشار الى اهتمام بعثة الاتحاد الأوروبي بـ "عام زايد" 2018 باعتباره مناسبة وطنية وتاريخية غالية، وقيامها بتنظيم معرض لهذه المناسبة برعاية كريمة من سمو وزير الخارجية والتعاون الدولي.