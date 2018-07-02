1.75 مليون مسافر عبر منفذ حتا الحدودي خلال 2017

الشارقة 24:

بلغ عدد المسافرين عبر منفذ حتا الحدودي خلال العام 2017 نحو 1.75 مليون مسافر، في حين بلغت عدد المعاملات الجمركية للفترة ذاتها 152.2 ألف معاملة جمركية، وسجل المنفذ نحو 3904 ضبطية ومحجوزات.

ويمثل مركز جمارك حتا نقطة عبور دولية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان الشقيقة، حيث يقوم المركز بدورٍ كبيرٍ في تسهيل الحركة التجارية وحركة المسافرين بين دبي وعُمَان، والتي تصل نسبتهم سنوياً إلى ما يقارب 2 مليون مسافر.

ويعد منفذ جمارك حتا نقطة محورية للنقل البري بين سلطنة عمان وبقية دول مجلس التعاون الخليجي عبر تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات لإسعاد المتعاملين وفق أحدث الأنظمة الذكية للتخليص الجمركي وفحص البضائع بمختلف أنواعها طبقاً للقانون الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون، وذلك لخدمة انسيابية حركة التجارة والمسافرين، مما يسهم في تنشيط الحركة التجارية والسياحية للإمارة.

وتسعى إدارة المراكز البرية إلى تحقيق رؤية دائرة جمارك دبي في أن تكون الإدارة الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة المشروعة عبر الابداع والابتكار في تقديم الخدمات التي تسهل على المسافرين والتجار القاصدين الشحن البري، مع الالتزام التام بحماية المجتمع ضد مخاطر المواد المقيدة والممنوعة.

وأكد محمد المعيني مدير إدارة المراكز الجمركية البرية أن المركز يقدم تسهيلات كبيرة إلى التجار والشاحنات من خلال استخدام النظام الإلكتروني لإنجاز المعاملات الجمركية، واستخدام المركز أحدث الأجهزة لفحص الحاويات والسيارات الخفيفة بالأشعة السينية، وذلك يتم بالتعاون مع إدارة الدعم الفني في جمارك دبي، الأمر الذي يسهم في تعزيز تجارة دبي.

وذكر أن المنفذ يعكس الوجهة الحضارية لمدينة دبي في عمليات خدمة العملاء وسعادتهم من حيث رفع الكفاءة الأمنية وتحقيق مبدأ الأمن والسلامة في المركز، وذلك ضمن رؤية حكومة دبي للارتقاء بتقديم جميع الخدمات للمسافرين وتطويرها وبما يسهل إجراءات الدخول والخروج من وإلى دولة الإمارات العربية المتحدة،

وأوضح المعيني أن المركز أنجز 3904 ضبطية شملت مواد مخدرة وأسلحة بيضاء ونارية وملحقاتها، وتهريب عملات، ووثائق ومحاولات للتهرب من دفع الرسوم الجمركية، موضحاً الجهود المبذولة من قبل ضباط التفتيش وموظفي جمارك حتا وتمتعهم بروح الولاء المؤسسي والحس الأمني العالي، ويقظتهم للحيل وأساليب التهريب المبتكرة لدى المهربين، وتزويدهم بأحدث أجهزة الفحص إضافة لما تقدمه لهم وحدات الدعم والسيطرة في مقر الدائرة بما يدعم تسهيل وتسريع الإجراءات على المسافرين وتحقيق سعادتهم.

مبادرات نوعية

ويحرص مركز جمارك حتا بصفة دورية على عقد اجتماعات مع الشركاء الاستراتيجيين من أجل تسهيل التجارة بالمنفذ والاطلاع على الملاحظات والاقتراحات والمعوقات إن وجدت، وذلك لإيجاد الحلول المناسبة لها، كما يقوم المركز بالمشاركة في المبادرات والفعاليات المختلفة مع الجهات الحكومية المتواجدة في منطقة حتا حيث أطلق المركز 4 مبادرات نوعية، منها على سبيل المثال مبادرة "نقل المعرفة"، حيث قام المسؤولون في المركز بتقديم ورش عمل للموظفين لتنمية قدراتهم وزيادة كفاءتهم في أطر العمل الجمركي ما كان له بالغ الأثر في زيادة عدد الضبطيات وتعزيز آليات العمل، كما تم استراتيجية مبتكرة للبحث والاطلاع عن آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في وسائل التهريب وعرضها عبر تطبيقات ذكية للمفتشين للاستفادة منها في ضبط المهربين، كما تؤدي إدارة المراكز البرية تؤدي دوراً رئيسياً في تحفيز الموظفين وخلق بيئة عمل جمركية إيجابية حيث حصلت الإدارة على كأس سعادة الموظفين في الدائرة.