نادي تراث الإمارات يطلق ملتقى السمالية الصيف

الشارقة 24 – وام:

انطلقت، أمس الأحد، فعاليات "ملتقى السمالية الصيفي 2018"، التي ينظمها نادي تراث الإمارات بجزيرة السمالية في أبوظبي، ويستمر حتى 19 من شهر يوليو الجاري، وذلك برعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس النادي.

وكان في استقبال الطلاب المشاركين في الملتقى، راشد خادم الرميثي رئيس قسم شؤون المراكز في نادي تراث الإمارات مدير الملتقى، وأحمد مرشد الرميثي مدير مركز أبوظبي التابع للنادي وعدد من المسؤولين والموظفين.

وتنوعت أنشطة اليوم الأول للملتقى بين الواجهة البحرية، والفروسية، والهجن، حيث تلقى الطلاب في منشط الواجهة البحرية محاضرة عن السنع وطرق الصيد بالصقور، قدمها المدرب التراثي بالنادي محمد بن يعروف المنصوري، كما قاموا بجولة حول الجزيرة على متن السفينة التراثية.

وفي نشاط الفروسية، تعرف الطلاب على مهارات ركوب الخيل بإشراف مدربي النادي، وقاموا بعدة دورات على ظهور الخيل. أما في منشط الهجن فتعرفوا على الطرق المتبعة في ركوب وإناخة الإبل والسير بها، وشمل المنشط جولة على ظهور الإبل.

وقال راشد خادم الرميثي، إن الحضور الكبير الذي شهده الملتقى في يومه الأول، يدل على نجاحه المستمر، مشيراً إلى أن الملتقى يركز في برامجه المقدمة للأولاد والبنات، على ترسيخ المعرفة بالتراث لدى الناشئة، اتساقا مع رسالة النادي حيث يأتي الاهتمام بالسنع في الملتقى، سعياً إلى صقل الهوية الإماراتية لدى الشباب.

من جهة أخرى، نظم مركز العين التابع لنادي تراث الإمارات، ضمن فعاليات "ملتقى السمالية الصيفي 2018"، زيارة إلى قصر المويجعي، حيث استمع الطلاب لشرح من المرشد المختص عن تفاصيل القصر وتعرفوا على أركانه.