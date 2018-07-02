صقر القاسمي يتقبل تعازي نائب حاكم الشارقة وولي عهد الفجيرة

الشارقة 24 – وام:

تقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بمجلس الضيافة في خزام، اليوم الإثنين، تعازي سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، في وفاة المغفور له الشيخ حمد بن محمد القاسمي.

ودعا نائب حاكم الشارقة وولي عهد الفجيرة المولى عز وجل أن يتغمد فقيد القواسم بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما تقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة واجب العزاء من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، والشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك في الشارقة، ومعالي محمد عمران الشامسي رئيس مجمع كليات التقنية العليا، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، والمستشار حسن سعيد محيمد النائب العام لإمارة رأس الخيمة، ومن ضباط القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بقيادة اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، ومن ضباط مجموعة الحرس الأميري المحلي بقيادة العميد الركن عمران سليمان سالم الشميلي قائد مجموعة الحرس المحلي في رأس الخيمة.

تقبل العزاء إلى جانب سموه، الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ فيصل بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية "جلفار"، ومعالي الشيخ عبد الملك بن كايد القاسمي المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة جزيرة المرجان، والمهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة، والشيخ حميد بن عبد الله القاسمي، والشيخ فاهم بن عبد الله القاسمي، والشيخ صقر بن خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، والشيخ سعود بن خالد بن حميد القاسمي، والشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق الهجن في رأس الخيمة، والشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي، والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي، والشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي مدير شؤون المواطنين في الديوان الأميري وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وجموع المعزين.