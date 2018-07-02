صقر القاسمي يتقبل تعازي حاكم عجمان

الشارقة 24 – وام:





تقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في مجلس الضيافة في خزام، اليوم الإثنين، تعازي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، في وفاة المغفور له الشيخ حمد بن محمد القاسمي.

ودعا صاحب السمو حاكم عجمان وولي عهده المولى عز وجل أن يتغمد فقيد القواسم بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما تقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة واجب العزاء من الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

وتقبل العزاء إلى جانب سموه، الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ فيصل بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية "جلفار"، ومعالي الشيخ عبد الملك بن كايد القاسمي المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة جزيرة المرجان، والمهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.