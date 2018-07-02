"الداخلية" تطلع على تجربة اليابان في مكافحة الحريق

الشارقة 24 – وام:





اطلع وفد من وزارة الداخلية برئاسة اللواء جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني، على التجربة اليابانية في مجالات الإطفاء وإدارة الكوارث، والأنظمة والأجهزة المتطورة الخاصة بسيناريوهات محاكاة الحريق ومشبهات التدريب ميدانياً، ومراكز تدريب القادة لإدارة الكوارث، ومختبر الحرائق والأبحاث.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها اللواء المرزوقي والوفد المرافق له إلى كلية الإطفاء وإدارة الكوارث في العاصمة اليابانية طوكيو، حيث كان في استقباله تاكاشي هيرانو مدير الكلية، وعدد من المسؤولين في كلية الإطفاء وإدارة الكوارث في طوكيو.

واطلع اللواء المرزوقي والوفد المرافق خلال جولة داخل الكلية على منشآتها ومرافقها وما تحتويه من أجهزة ومعدات حديثة ومتطورة خاصة بسيناريوهات محاكاة مكافحة الحريق.

كما اطلع الوفد خلال زيارته "مركز إدارة الكوارث" على آلية التنسيق بينه وبين مراكز الاستجابة المحلية لإدارة الكوارث لإرساء قواعد ثابتة للمعايير والأساليب العالمية الفعالة في مواجهة المخاطر وإدارتها.

وقال اللواء المرزوقي: "إن الزيارة تهدف إلى تبادل الخبرات والمعارف بين الجانبين الإماراتي والياباني في مجالات التدريب والبحث العلمي، والحماية ومكافحة الحرائق، وضرورة مواكبة التطورات الحاصلة في مجال الدفاع المدني على المستوى العالمي، والاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير وتحسين الأداء والإمكانيات والقدرات العلمية والمهارية للعاملين، وتوظيف الأنظمة الذكية لتطوير قدرات وإمكانيات أجهزة الدفاع المدني، واختيار أفضل السبل والوسائل لحماية الأرواح والممتلكات".

ضم وفد وزارة الداخلية العميد محمد عبد الله النعيمي مدير عام الإدارة العامة للإطفاء والحماية والسلامة وعدد من الضباط في القيادة العامة للدفاع المدني.