عبد الله بن زايد يبحث تعزيز التعاون مع وزير خارجية قبرص

الشارقة 24 – وام:

استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، نيكوس خريستودوليديس وزير خارجية قبرص، الذي يزور البلاد حالياً.

جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية قبرص في مختلف المجالات منها التجارية والسياسية والاقتصادية والاستثمارية.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من ‎القضايا الإقليمية والدولية ومجمل المستجدات والتطورات الراهنة وناقشا المواضيع ذات الاهتمام المشترك خصوصا تطورات الأوضاع في اليمن وليبيا.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة نيكوس خريستودوليديس وزير خارجية قبرص والوفد المرافق له.. مؤكداً حرص دولة الإمارات على مد جسور التعاون والتواصل الحضاري والاقتصادي مع مختلف الدول والشعوب من منطلق سياسة الانفتاح التي تنتهجها قيادتها الرشيدة وتوجهاتها بشأن تعزيز التنمية الاقتصادية والبشرية وتحقيق التعايش والسلام بين دول وشعوب العالم.

من جانبه أشاد نيكوس خريستودوليديس بالمكانة الرائدة التي تحتلها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي و الدولي.. مؤكداً حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك مع دولة الإمارات في مختلف المجالات.