الإمارات تستضيف الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراجعة "البنية التحتية النووية"

الشارقة 24 – وام:

استضافت دولة الإمارات خلال الفترة من 24 يونيو الماضي إلى الأول من يوليو الجاري بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراجعة "البنية التحتية النووية المتكاملة" لتقديم توصيات حول متطلبات وجاهزية البنية التحتية النووية في الدولة، وذلك قبل تشغيل أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية.

وتُعد دولة الإمارات الأولى التي تطبق المرحلة الثالثة من منهجية الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث أجرى فريق الوكالة المكون من تسعة خبراء دوليين مراجعة شاملة للتقدم المحرز على صعيد تطوير البنية التحتية النووية منذ آخر زيارة للبعثة في العام 2011، حيث ركز الفريق على الشروط المطلوبة لإنجاز المرحلة من خلال تقييم 19 نقطة متعلقة بالبنية التحتية ضمن المنهجية المُعدة للدول التي في مرحلة الاستعدادات الأخيرة لتشغيل محطة الطاقة النووية.

ويعمل فريق البعثة بقيادة ميلكو كوفاتشيف رئيس قسم تطوير البنية التحتية النووية في الوكالة الدولية لطاقة الذرية في الوقت الراهن على وضع تقرير خاص بالمرحلة الثالثة من "مراجعة البنية التحتية النووية المتكاملة"، والذي يأخذ بعين الاعتبار كافة جوانب البرنامج النووي السلمي الإماراتي، وذلك بعد لقاء ممثلين عن جميع الأطراف المعنية بالقطاع في الدولة خلال الزيارة الحالية، من بينهم الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركة "نواة" للطاقة والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل.

وقال سعادة السفير حمد الكعبي الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن دولة الإمارات العربية المتحدة تخطو بشكل متسارع في تطوير قطاع الطاقة النووية السلمية، ويُعتبر الاستكمال الناجح لمراجعة "البنية التحتية النووية المتكاملة" دليلاً على التزام الدولة بالحفاظ على أعلى المعايير العالمية في الشفافية والأمن والسلامة النووية، وذلك مع اقتراب موعد تشغيل أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية.

وأضاف الكعبي، أن التقدم الاستثنائي الذي أحرزه البرنامج النووي السلمي الإماراتي ثمرة للتعاون المستمر مع شبكة واسعة من المنظمات الدولية التي تضم خبراء عالميين مرموقين في مجال الطاقة النووية، كما لعبت علاقاتنا المتينة مع الوكالة وغيرها من الجهات الدولية والهيئات التنظيمية دوراً أساسياً في تعزيز مكانتنا ضمن قطاع الطاقة النووية السلمية على مستوى العالم.