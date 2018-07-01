"خليفة الإنسانية" تنفذ المرحلة الثانية من إغاثة الصومال في بونتلاند

الشارقة 24 – وام:





تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وبدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، بدأ فريق المؤسسة توزيع المساعدات الإغاثية العاجلة على الأسر الصومالية في قرى ومناطق ولاية بونتلاند شمال شرق الصومال.

وأكد مصدر مسؤول في المؤسسة حرص القيادة الرشيدة على سرعة إيصال 900 طن من المساعدات الغذائية إلى شعب الصومال الشقيق، الذي يعاني الجفاف مما يزيد من نسبة الخطر على ثروته الزراعية والحيوانية.

وقال إن هذه المساعدات هي المرحلة الثانية من الإغاثة الإنسانية التي تستهدف 20 ألف أسرة صومالية، حوالي 100 ألف شخص، في مناطق ولاية بونتلاند كافة حيث تم توزيع كميات كبيرة من الطرود الغذائية على مناطق علايو وقو وكايين ولاك.