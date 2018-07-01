"الهلال الأحمر" يطلق حملة نظافة في المكلا

الشارقة 24 – وام:



أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي حملة نظافة شاملة بمدينة المكلا في محافظة حضرموت، تحت شعار "لنعمل جميعاً لتكون مدينتي أجمل"، بالتعاون مع السلطة المحلية وبمشاركة شعبية واسعة من المواطنين، لإزالة مخلفات الأمطار والسيول التي شهدتها المدينة ومدن ساحل حضرموت مؤخراً.



حضر انطلاق الحملة، التي تأتي ضمن سلسلة الأعمال الإنسانية والتنموية والخدمية التي تنفذها الهيئة في المدن والمحافظات اليمنية المحررة، وفد من الهيئة برئاسة سلطان النعيمي نائب رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي في حضرموت واللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية، وتفقدا خلالها مواقع العمل في شوارع المكلا وأزقتها وحجم الأضرار التي سببتها الأمطار والمخلفات.



والتقى وفد الهيئة يرافقه المحافظ البحسني المواطنين اليمنيين الذين عبروا عن شكرهم لإطلاق هذه الحملة وتعرف على احتياجاتهم وتبادل معهم الحديث حول الجوانب الخدمية في المحافظة.