سعيد بن طحنون يشهد عرس الرواشد الجماعي

الشارقة 24 – وام:

حضر معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، يوم الجمعة، حفل العرس الجماعي الـ 21، الذي نظمته قبيلة الرواشد لـ 30 شاباً وفتاة من أبنائها.

كما حضر الحفل، الذي أقيم بقاعة الاحتفالات في صالة الظاهر للأفراح بمنطقة العين، عدد من الشيوخ وكبار الشخصيات وأعيان ووجهاء القبائل وحشد كبير من المدعوين وذوي العرسان، فيما قدمت الفرق الشعبية والتراثية عروضها ابتهاجاً بالمناسبة.

وعبر معالي الشيخ سعيد بن طحنون عن سروره لحضوره فعاليات الحفل، معرباً عن تمنياته بحياة زوجية سعيدة للعرسان ملؤها الرفاه والبنين والذرية الصالحة.

ورفع المشاركون في العرس الجماعي، أسمى عبارات الشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة، على رعايتها الكريمة ودعمها المتواصل لأبناء الوطن.