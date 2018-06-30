"الخارجية" تتابع أوضاع المواطنين في جورجيا

الشارقة 24 – وام:

أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، يوم السبت، أنها تتابع ما تم تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول تعرض عدد من المواطنين، لسوء المعاملة في مطارات جورجيا، وإجبارهم على الرجوع إلى الدولة.

وأكدت الوزارة، أنها وسفارة الدولة في العاصمة الجورجية تبليسي، تتابعان هذا الموضوع بكل جدية وتوليانه الاهتمام الكبير، مشيرة إلى أن الوزارة تتابع أيضاً أوضاع مواطني الدولة في جورجيا، وتعمل على تقديم الرعاية لهم، والخدمات كافة التي يحتاجونها خلال تواجدهم بها.

ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، مواطني الدولة إلى التسجيل في خدمة تواجدي، والاطلاع على إرشادات ونصائح السفر على موقع الوزارة، والتواصل معها في الحالات الطارئة على الرقم 995595666466+ أو مع مركز اتصال وزارة الخارجية على الرقم 80044444.